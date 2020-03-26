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Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

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Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в России на следующей неделе нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

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Отмечается, что такое решение принято для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи распространением коронавируса COVID-19.

«Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — приводится текст документа.

Указ не распространяется на работников непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек. Кроме того, решение не затронет организации, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, осуществляют неотложные ремонтные работы, сообщает «Газета.Ру».

Также он не коснется организаций, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

В документе указывается, что СМИ должны «определить численность работников», которые будут обеспечивать с 30 марта по 3 апреля 2020 года их функционирование.

25 марта Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил ряд мер поддержки как для отдельных категорий граждан, так и для крупных сфер бизнеса.

Так, для помощи населению страны на фоне распространения коронавирусной инфекции Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций, а также сообщил, что все социальные пособия и льготы будут в течение полугода продлеваться автоматически.

Также он предложил поддержать выплатами по 5 тыс. рублей семьи, в которых дети не ходят в детский сад или ясли, и те, где родители находятся на больничном или в декрете.

С целью поддержки малого и среднего бизнеса российский президент предложил предоставить компаниям отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам, и ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве предприятий.

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В этом же обращении президент сообщил, что принял решение перенести голосование по внесению поправок в Конституцию на другую дату. Изначально планировалось, что оно пройдет 22 апреля.

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