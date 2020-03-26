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Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

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Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму. Предположительно, он потерпел крушение. Об этом сообщило Минобороны в среду, 25 марта.

«В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе», — отметили в министерстве.

По предварительным данным, самолет упал в воду.

На поиски и спасение пилота направились самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, а также противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские корабли, которые были недалеко от места ЧП.

К утру 26 марта ТАСС со ссылкой на источник в морских оперативных службах сообщил, что спасатели зафиксировали сигнал радиомаяка Су-27, далеко за пределами района поиска. В тот район направили вертолет. По словам собеседника агентства, сигнал зафиксирован далеко от района поисков по направлению от берега в сторону моря. «Или ветром снесло, или на парашюте», — пояснил он.

Ранее в среду разбился самолет L-39 во время тренировочного полета в районе станицы Дмитриевской в Краснодарском крае. Управлявший бортом курсант погиб. По предварительной информации, крушение произошло из-за технической неисправности.

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