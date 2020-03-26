Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 марта

Воздух в Москве в четверг, 26 марта, прогреется до плюс 13 градусов, в городе ожидается небольшая облачность и сухая погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до минус одного градуса.

В Подмосковье днем будет от восьми до 13 градусов тепла днем. Ночью похолодает от минус четырех до плюс одного градуса.

Скорость западного и северо-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 761 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в Москве ожидается солнечная погода, температура воздуха составит до +10 градусов.