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Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Воздух в Москве в четверг, 26 марта, прогреется до плюс 13 градусов, в городе ожидается небольшая облачность и сухая погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до минус одного градуса.

В Подмосковье днем будет от восьми до 13 градусов тепла днем. Ночью похолодает от минус четырех до плюс одного градуса.

Скорость западного и северо-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 761 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в Москве ожидается солнечная погода, температура воздуха составит до +10 градусов.

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