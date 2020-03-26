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Число жертв коронавируса в США выросло почти втрое за три дня

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Фото: REUTERS
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В США число умерших от коронавируса по данным на вечер среды, 25 марта, достигло 1041 человека. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд).

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Три дня назад в США сообщалось о 390 жертвах скончавшихся от COVID-19.

Больше всего жертв заболевания насчитывается в Нью-Йорке — 280 человек, затем следует город Кинг в штате Вашингтон с 100 смертельных случай, и Нью-Джерси, где зарегистрированы 44 смерти от COVID 19.

Число подтвержденных случаев заболевания в стране превысило 68,9 тыс. Сообщается также о 616 выздоровевших.

23 марта главный хирург США Джером Адамс заявил, что в течение недели в стране ожидается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2.

Накануне чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил, что у дипмиссии нет данных о случаях заражения COVID-19 среди россиян в США.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов 196 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 468 тыс. случаев заболевания, скончались 21,1 тыс. человек, вылечились более 113 тыс. пациентов. По состоянию на 25 марта в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки.

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