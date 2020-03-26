Несколько ракет упали недалеко от посольства США в Багдаде

По меньшей мере две ракеты упали в в «зеленой зоне» Багдада, об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Арабия» 26 марта.

«Зеленая зона» — квартал в иракской столице, где находятся государственные учреждения и иностранные посольства, в том числе дипломатическая миссия США.

Сработали сирены воздушной тревоги. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

Отмечается, что ракеты упали неподалеку от американского посольства.

12 марта сообщалось об ударе авиация США по базе иракского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» на границе Сирии с Ираком.