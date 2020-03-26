Прямой эфир

Несколько ракет упали недалеко от посольства США в Багдаде

0
Фото: Global Look Press/Ameer Al Mohmmedaw
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере две ракеты упали в в «зеленой зоне» Багдада, об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Арабия» 26 марта.

«Зеленая зона» — квартал в иракской столице, где находятся государственные учреждения и иностранные посольства, в том числе дипломатическая миссия США.

Сработали сирены воздушной тревоги. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

Отмечается, что ракеты упали неподалеку от американского посольства.

12 марта сообщалось об ударе авиация США по базе иракского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» на границе Сирии с Ираком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о взорвавшихся ракетах рядом с военной базой в Багдаде
Несколько ракет разорвались вблизи посольства США в Багдаде

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020