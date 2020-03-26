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Пропавшего в Иране экс-агента ФБР сочли погибшим

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Фото: Global Look Press/FBI
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Пропавший в Иране в 2007 году экс-сотрудник ФБР Роберт Левинсон считается погибшим. Об этом сообщил в среду, 25 марта, президент США Дональд Трамп.

Ранее американские власти обещали за информацию о местонахождении Левинсона вознаграждение в размере $20 млн.

«Они (власти Ирана — Ред.) не говорили нам, что он умер, но многие думают, что именно так и обстоит дело», — сказал Трамп на просьбу журналистов подтвердить заявление семьи Левинсона о том, что власти США пришли к выводу, что бывший сотрудник американских спецслужб умер, находясь под стражей в Иране.

«Семье об этом сообщили, как я понимаю», — заявил Трамп в эфире NBC.

По словам президента США, у экс-сотрудника ФБР были серьезные проблемы со здоровьем до того, как он был задержан в Иране.

Вместе с тем Трамп добавил, что «не принимает» известие о смерти Левинсона

Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз его видели на острове Киш. Изначально Вашингтон утверждал, что мужчина прибыл в Иран с частной деловой поездкой. Однако СМИ выяснили, что Левинсон находился в Иране по заданию ЦРУ.

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В прошлом Левинсон работал в ФБР и занимался уголовными делами, в том числе борьбой с оргпреступностью в США. По официальной версии, Левинсон уволился из ФБР в 1998 году. После ухода в отставку он какое-то время работал частным сыщиком, но с июня 2006 года начал сотрудничать с ЦРУ, добывая по поручению ведомства информацию в разных странах.

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