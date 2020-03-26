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Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию

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Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию на другую дату. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 25 марта.

Решение перенести голосование было принято «во избежание возникновения рисков для здоровья граждан Российской Федерации в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». Изначально планировалось, что оно пройдет 22 апреля. Новая дата будет назначена позднее.

Кроме того, российский лидер утвердил нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля для граждан страны с сохранением заработной платы. Соответствующий указ также был опубликован на сайте Кремля.

Подобные меры направлены на борьбу с распространением нового коронавируса и не коснутся работников медицинских и аптечных организаций, а также предприятий, которые обеспечивают население товарами первой необходимости и продуктами.

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Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 468 тыс. случаев заболевания, скончались 21,1 тыс. человек, вылечились более 113 тыс. пациентов. По состоянию на 25 марта в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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