Землетрясение магнитудой 5 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на востоке камчатского полуострова. Об это в четверг, 26 марта, сообщила Геологическая служба США.

По предварительным данным, эпицентр подземных толчков находился в 95 км к востоку от села Эссо в Быстринском районе. Очаг землетрясение находился на глубине 188 км. Данных о пострадавших и разрушениях нет, пишет ТАСС.

25 марта сообщалось, что в Тихом океане регистрируется ряд небольших афтершоков после землетрясения у Курильских островов — магнитудой от 4 до 5. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 463 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа на глубине 50 км.

Позднее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин рассказал, что произошедшее на Курильских островах землетрясение магнитудой 7,2 несравнимо с тем, что произошло в 1952 году, когда на Курилы обрушилось огромное цунами.

Он отметил, что новое землетрясение оказалось слабее, а высота первых волн составила около полуметра. Вторая волна обычно бывает сильнее, но информации о ней пока не поступало. Эксперт усомнился, что она будет существенно выше.