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СМИ сообщили о желании Роналду покинуть «Ювентус»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol. Футболистом заинтересовались французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». Обе команды уже сделали ему предложения.

Возможное возвращение португальца в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год, зависит прежде всего от того, будут ли «красные дьяволы» выступать в Лиге чемпионов.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года за €117 млн. Контракт 35-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость Роналду оценивается в €75 млн.

В текущем сезоне футболист провел 32 матча, забив 25 мячей и отдал 4 результативные передачи.

В начале марта Роналду выразил недовольство своей трансферной стоимостью размером в €75 млн и заблокировал немецкий новостной ресурс Transfermarkt на странице в социальной сети Instagram

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