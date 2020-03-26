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Игрок НХЛ Сергачев показал свою домашнюю тренировку под песню Высоцкого

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Фото: Instagram/sergach98
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Домашнюю тренировку показал в своем Instagram российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев. Помогают хоккеисту его жена, собака и кошка.

«Если вы в своей квартире. Лягте на пол, три-четыре. Выполняйте правильно движения», — подписано видео с песней Владимира Высоцкого.

12 марта НХЛ объявила о приостановке регулярного сезона 2019–2020 годов из-за угрозы распространения коронавируса. Соревнования отменили также Профессиональная футбольная лига (МЛС) и Национальная баскетбольная лига (НБА).

20 марта СМИ сообщили, что российский игрок «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев стал первым зараженным COVID-19 хоккеистом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Позже эту информацию опроверг его отец Игорь Зайцев.

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