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Число ДТП с участием диких животных увеличилось в Калужской области

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В Калужской области выросло количество дорожных аварий с участием диких животных. По итогам 2019 года было зафиксировано 22 подобных ДТП. Это на 16 больше, чем в 2018-м.

При этом 16 происшествий случилось с участием лосей, восемь – с участием косуль, один – с участием кабана, передает газета «Весть». Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области напоминает, что большинство аварий происходит в тёмное время суток. Наиболее опасными участками являются направления Калуга-Медынь, автодороги М-3 «Украина», Суворов-Одоев, А-130.

Как стало известно 10 марта, в Астраханской области проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погиб 16-летний подросток. Автомобиль врезался в лошадь. Авария произошла на трассе Волгоград–Астрахань.

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