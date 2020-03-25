Более 8 млн рублей похищено при капремонте жилья в Севастополе

В Севастополе перед судом предстанет 38-летний мужчина, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере в сфере капитального ремонта многоквартирных домов. По мнению следователей, в декабре 2016 года директор фирмы заключил с некоммерческой организацией «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» четыре договора на восстановление крыш.

«При этом он предоставил заведомо ложные сведения о наличии у предприятия достаточных ресурсов, материально-технической базы и квалифицированного персонала для осуществления работ», – сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Злоумышленнику дали аванс в размере более 8,2 млн рублей. Обязательства по договорам он не выполнил, отмечает онлайн-газета «Новый Севастополь».