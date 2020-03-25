Гаджиев предостерег Шлеменко биться с Емельяненко по правилам ММА

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко будет иметь серьезное преимущество над своим соотечественником Александром Шлеменко в случае их возможного боя, заявил президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

По его словам, у выступающего в среднем весе Шлеменко «нет достаточного запаса прочности по борьбе», чтобы переиграть тяжеловеса Емельяненко.

«Я бы предостерег Шлеменко выходить в клетку и драться по правилам смешанных единоборств с Емельяненко. При всем уважении к Саше Шлеменко у него просто габаритов не хватит, чтобы драться с ним так, как он привык драться», — цитирует Гаджиева «РИА Новости».

Накануне Емельяненко вызвал Шлеменко на поединок по правилам бокса. Шлеменко принял вызов, но предложил сразиться по правилам смешанных единоборств.

«Такой поединок может случиться и в конце года. Как зритель, я хотел бы на это посмотреть. Стилистически это выгодный бой для Емельяненко», — добавил Гаджиев.

Александр Емельяненко за профессиональную карьеру в смешанных единоборствах провел 36 боев, в 28 одержал победу. Шлеменко имеет 59 побед и 13 поражений в своем активе.