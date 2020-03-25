В Эстонии зафиксирована первая смерть от коронавируса

Первой жертвой коронавирусной инфекции в Эстонии стала 83-летняя женщина. Об этом в среду, 25 марта, сообщает информационный портал DELFI.

Сообщается, что пациентка была госпитализирована в Западно-Таллиннскую центральную больницу 20 марта. Женщина страдала от хронических проблем с сердечно-сосудистой системой.

Глава департамента неотложной помощи при Департаменте здравоохранения страны Аркадий Попов призвал избегать контактов с пожилыми людьми, чтобы не дать инфекции забрать еще больше жизней.

«Мы заботимся о наших пожилых людях и людях со слабой иммунной системой — для них особенно важно избегать людей», — сказал Попов.

По данным Worldometers на 25 марта, всего в Эстонии подтверждено 404 случая заболевания, скончался один человек, выздоровели восемь.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, произошла в китайском Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день в мире заболело свыше 422 тыс. человек, скончались 18,9 тыс. человек.