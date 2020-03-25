Прямой эфир
Сюжет:

В Эстонии зафиксирована первая смерть от коронавируса

0
Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первой жертвой коронавирусной инфекции в Эстонии стала 83-летняя женщина. Об этом в среду, 25 марта, сообщает информационный портал DELFI.

Не один дома: какие сериалы смотреть в режиме самоизоляции
Онлайн-сервис more.tv сделал весь контент бесплатным

Сообщается, что пациентка была госпитализирована в Западно-Таллиннскую центральную больницу 20 марта. Женщина страдала от хронических проблем с сердечно-сосудистой системой.

Глава департамента неотложной помощи при Департаменте здравоохранения страны Аркадий Попов призвал избегать контактов с пожилыми людьми, чтобы не дать инфекции забрать еще больше жизней.

«Мы заботимся о наших пожилых людях и людях со слабой иммунной системой — для них особенно важно избегать людей», — сказал Попов.

По данным Worldometers на 25 марта, всего в Эстонии подтверждено 404 случая заболевания, скончался один человек, выздоровели восемь.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, произошла в китайском Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день в мире заболело свыше 422 тыс. человек, скончались 18,9 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
Власти Чехии запретили собираться в общественных местах более двух человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020