Подготовку под урожай провели в Самарской области на площади в 1,2 млн га

В Самарской области осенью провели подготовку почвы под урожай 2020 года. Работы состоялись на площади в 1,2 млн га. Вопросы реализации нацпроектов и развитие отрасли АПК губернатор Дмитрий Азаров обсудил с руководителями агрохолдингов и сельхозпредприятий в среду, 25 марта.

По данным регионального минсельхоза, осенью озимыми было засеяно 459 тыс. га, что на 7% больше, чем под урожай прошлого года. В хорошем и удовлетворительном состоянии из них находятся 445,8 тыс. га. Специалисты продолжают отслеживать их состояние, пишет НИА «Самара».

Всего в регионе под посевы предусмотрено свыше 2,1 млн га. Под яровой сев отведено более 1,5 млн га, что позволит сформировать общий зерновой клин более 1,1 млн га.

В весенней кампании будут задействованы 4 тыс. тракторов и 3 тыс. посевных агрегатов. Техническая готовность спецтехники составляет 90–92%.

Ранее сообщалось, что в Омской области в этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур превысит 3 млн га. По сравнению с 2019 годом будет засеяно на 82 тыс. га больше.