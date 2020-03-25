Садоводческие маршруты планируют открыть в Липецке в апреле

В Липецке дата открытия перевозок по садоводческим и дачным маршрутам еще не утверждена, но запланирована на вторую половину апреля. Об этом сообщает городская администрация.

Для проезда горожан до товариществ существуют 13 маршрутов. Они начнут действовать во второй половине апреля, если эпидемиологическая ситуация не внесет свои коррективы. Об этом пишет GOROD48.

Проезд на таких маршрутах предложено сделать бесплатным для всех в период с 1 апреля по 31 октября. Такую инициативу мэрия внесла в горсовет. Депутаты обсудят ее не ближайшей сессии.

24 марта сообщалось, что в Липецке в утренние и вечерние часы пик на популярных маршрутах увеличат количество рейсов автобусов и трамваев. Это будет сделано в качестве меры профилактики распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса.