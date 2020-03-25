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Глава ВТБ заявил о продолжении работы банка на нерабочей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Длинные выходные, объявленные президентом России Владимиром Путиным, не относятся к банкам. Они продолжат работу, заявил глава ВТБ Андрей Костин 25 марта.

«Нам нужно помнить о своей личной ответственности»
Основные тезисы из обращения президента в связи с ситуацией с коронавирусом

Даже в Италии, которая сильнее всех европейских стран пострадала от коронавируса, банки продолжают работать, цитирует его «РИА Новости».

Глава ВТБ отметил, что за эту неделю банк разработает порядок осуществления всех предложений, озвученных президентом. «Вектор задан» и ВТБ будет работать с населением, добавил Костин.

«На самом деле президент сегодня уже дал определенную вводную, скажем, то, что касается каникул по ипотеке, по кредитам частным гражданам, — это сокращение доходов более чем на 30%», — подчеркнул он.

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Ранее 25 марта Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Он озвучил ряд мер поддержки как для отдельных категорий граждан, так и для крупных сфер бизнеса. В частности, глава государства предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций, а также сообщил, что все социальные пособия и льготы будут в течение полугода продлеваться автоматически.

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