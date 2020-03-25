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Telegram опротестует решение суда США о запрете передачи цифровых токенов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Запрет на передачу покупателям цифровых токенов Gram будет опротестован компанией Telegram Group Inc. Соответствующая апелляция на решение федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк была подана адвокатами компании.

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«Ответчик в лице Telegram Group Inc. настоящим уведомляет о направлении в апелляционный суд Второго округа Соединенных Штатов прошения о том, чтобы опротестовать решение и распоряжение от 24 марта 2020 года об удовлетворении ходатайства комиссии по ценным бумагам и биржам США», — цитирует ТАСС текст соответствующего документа в среду, 25 марта.

Адвокат, представляющий компанию в суде, апеллировала в документе тем, что Telegram до 30 апреля этого года обязал выполнить обязательства перед лицами, которые ранее приобрели Gram.

24 марта требование SEC о запрете на передачу покупателям цифровых токенов Gram было удовлетворено судьей Кевином Кастелом. Ранее в феврале судом был продлен запрет на продажу компанией цифровых токенов. Сколько он будет длится — неизвестно.

14 января федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сведения о банковских операциях по продаже цифровых токенов.

В октябре SEC подала в суд Манхэттена иск о приостановке ICO (первичное размещение токенов. — Ред.) мессенджера Telegram. Комиссия посчитала размещение токенов Gram незарегистрированным. Токены были размещены Telegram Group Inc. и принадлежащей ей блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON).

По данным SEC, компании продали около 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру.

В Telegram обвинения комиссии отклонили. По словам представителей компании, оборот криптовалюты легален, так как токен является «просто валютой или товаром», а не ценной бумагой, то есть закон о ценных бумагах США не нарушен.

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