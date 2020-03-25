Трое жителей Астраханской области ожидают суда за избиение инвалида

В Астраханской области суда ожидают трое молодых мужчин, которые избили и бросили инвалида II группы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в августе 2019 года в Наримановском районе. Ночью четверо молодых людей заметили на дороге 44-летнего мужчину, который шел пешком от села Петропавловка. Они пообещали подвезти его до дома родственников, а затем увезли гораздо дальше. Там они избили его и бросили, пишет «Астрахань 24».

Сельчанину удалось добраться до места назначения, где утром его обнаружила сестра.

Полиции удалось задержать трех человек в возрасте 18, 20 и 24 лет. Четвертый 18-летний подозреваемый разыскивается.

Расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного группой лиц, завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.