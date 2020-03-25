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Эксперт оценил число кредитных заемщиков в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На начало 2020 года потребительский или ипотечный кредиты имел каждый третий житель России, рассказал «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ранее 25 марта президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций. Право приостановить обслуживание своего долга должно появиться у тех, чей месячный доход упадет более чем на 30%.

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«В условиях падения реальных доходов населения, который продолжается не первый год, а также на фоне эпидемии коронавируса в стране предложенная мера является своевременной и необходимой. Иначе Россию может накрыть волна банкротств физических лиц», — сказал эксперт.

Сумма задолженности населения перед банками составила 17,5 трлн рублей, что сравнимо со всеми расходами бюджета России в год — 19,5 трлн рублей, отметил Деев.

При этом около 20% населения имеют три кредита одновременно, а половина заемщиков берут кредиты для того, чтобы выплатить предыдущие, заключил экономист.

Кроме того, россияне, находящиеся на больничном, по предложению Путина, должны получать выплаты по листку нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ — 12 130 рублей) в месяц. Президент отметил, что подобная норма будет действовать до конца 2020 года.

Также Путин предложил обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. При этом глава государства подчеркнул, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 25 марта заболевание распространилось в 172 странах мира. По данным Университета Джона Хопкинса, всего заразилось более 438,7 тыс. человек, более 19,6 тыс. скончались, выздоровели свыше 111,8 тыс. человек.

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