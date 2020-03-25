Эксперт оценил число кредитных заемщиков в России
На начало 2020 года потребительский или ипотечный кредиты имел каждый третий житель России, рассказал «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Ранее 25 марта президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций. Право приостановить обслуживание своего долга должно появиться у тех, чей месячный доход упадет более чем на 30%.
«В условиях падения реальных доходов населения, который продолжается не первый год, а также на фоне эпидемии коронавируса в стране предложенная мера является своевременной и необходимой. Иначе Россию может накрыть волна банкротств физических лиц», — сказал эксперт.
Сумма задолженности населения перед банками составила 17,5 трлн рублей, что сравнимо со всеми расходами бюджета России в год — 19,5 трлн рублей, отметил Деев.
При этом около 20% населения имеют три кредита одновременно, а половина заемщиков берут кредиты для того, чтобы выплатить предыдущие, заключил экономист.
Кроме того, россияне, находящиеся на больничном, по предложению Путина, должны получать выплаты по листку нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ — 12 130 рублей) в месяц. Президент отметил, что подобная норма будет действовать до конца 2020 года.
Также Путин предложил обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. При этом глава государства подчеркнул, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него.
Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 25 марта заболевание распространилось в 172 странах мира. По данным Университета Джона Хопкинса, всего заразилось более 438,7 тыс. человек, более 19,6 тыс. скончались, выздоровели свыше 111,8 тыс. человек.