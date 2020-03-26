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Аналитики подсчитали количество не берущих больничный россиян

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Более половины россиян (54%) никогда не берут больничный, чтобы официально оформить отсутствие на работе и лечиться дома, выяснили специалисты аналитического центра «Авито Работа». Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

Накануне, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Россияне, находящиеся на больничном, по предложению Путина, должны получать выплаты по листку нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ — 12 130 рублей) в месяц. Президент отметил, что подобная норма будет действовать до конца 2020 года.

Болеть не вредно: в России меняют систему оплаты отпусков и декретов
С 2021 года компенсировать выплаты вместо работодателя будет Фонд социального страхования

Причины нежелания брать больничный

Чаще всего россияне не оформляют больничные листы по договоренности с работодателем, чтобы не терять в деньгах. Так поступают 30% респондентов.

Без больничного работают дома или выходят на работу в больном состоянии по своей инициативе 17% опрошенных. Столько же людей не стремятся на больничный, потому что работают неофициально или получают «серую» зарплату.

9% респондентов не претендуют на больничный, потому что занимаются фрилансом или проектной работой, а 6% брать больничные не позволяет работодатель.

Портрет трудоголика

Мужчины (58%) чаще женщин (50%) готовы закрыть глаза на свое здоровье и продолжать работу без больничного.

При этом с возрастом люди всё менее охотно оформляют лист нетрудоспособности. Если в группе опрошенных старше 55 лет больничные берут немногим больше четверти работников (27%), то среди респондентов до 34 лет ими периодически пользуются 54%.

Самый большой процент тех, кто не берет больничные, выявлен в Южном федеральном округе (63%), а также в Сибири (63%) и на Дальнем Востоке (63%). В двух последних регионах также наибольшее число респондентов среди федеральных округов, где работники отмечают, что брать больничные не позволяет работодатель, — по 12%.

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Реформа системы оплаты больничных

В России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и отпусков. С 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели.

Аналитики «Авито Работы» поинтересовались, как нововведение повлияет на планы россиян оформлять больничные в будущем. Около половины (44%) респондентов отметили, что им все равно, откуда идут выплаты.

Еще 37% опрошенных отметили, что они станут охотнее оформлять больничный. 7% сообщили, что чаще брать больничный не станут, потому что их работодатель все равно будет против. С ответом затруднились оставшиеся 13% респондентов.

В Сибирском федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе проживает наибольший процент тех, кто положительно относится к реформе (по 34%). Также в этих регионах самый большой процент тех, кто утверждает, что теперь оформлять больничные им станет спокойнее, — по 45%.

Исследование проводили в марте 2020 года методом онлайн-опроса среди респондентов старше 18 лет. В опросе приняли участие 5000 человек со всей России.

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