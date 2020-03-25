На 94-м году жизни умерла народная артистка СССР Инна Макарова. Об этом рассказала ее дочь Наталья Бондарчук. Актрису госпитализировали 4 марта, точный диагноз не сообщается. Инну Макарову зрители вспоминают по ее «золотым» ролям — это Надя из культовой лирической комедии «Девчата», Анфиса в «Женитьбе Бальзаминова», Люба Шевцова из «Молодой гвардии». Фильмография Инны Макаровой насчитывает более 50 картин. Последней стала лента «Тайна Снежной королевы» — это фильм Натальи Бондарчук, дочери Инны Макаровой и режиссера Сергея Бондарчука. Время и место прощания с народной артисткой СССР будут известны позже.