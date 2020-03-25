Средства на народные проекты в сфере образования распределили в Коми

Районам Коми распределили субсидии из бюджета республики. Около 17 млн рублей направлено на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».

Средства получат 20 муниципалитетов, среди которых шесть городских округов и 14 районов. Наибольшие суммы предназначены для Усть-Вымского района, Сыктывкара и Княжпогостского района, пишет ИА «Комиинформ». Также в списке оказались Вуктыл, Усинск, Корткеросский, Сысольский, Удорский, Троицко-Печорский районы.

Ранее в Коми 49 инициатив по благоустройству прошли отбор в рамках проекта «Народный бюджет». На эти цели потратят 30 млн рублей из региональной казны. Стоимость одного проекта в сравнении с 2019 годом выросла более чем втрое и достигла 1 млн рублей.