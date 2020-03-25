Подготовку к летнему детскому отдыху продолжают в Башкирии

В министерстве образования Башкирии объяснили, как могут развиваться события вокруг детского отдыха в связи с пандемией. Пока продажа путевок в детские лагеря не запрещена и не приостановлена. Подготовка к организации летнего отдыха продолжается.

Заместитель министра образования в республике Ильдар Мавлетбердин отметил, что еще есть время на то, чтобы отменить такое решение, ведь подготовка заканчивается в мае. Об этом пишет «МедиаКорСеть». На время весенних каникул работа школьных лагерей, кружков и секций приостановлена.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал решение не закрывать на период коронавируса детские оздоровительные лагеря. «К нам обращались родители: для них в этот период спокойнее, когда ребенок изолирован и находится на свежем воздухе, где нет большого скопления людей», — пояснил глава региона.