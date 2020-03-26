Мир переходит к глобальному кризису, который захватывает все страны. Он не похож на своих предшественников. Если виновником кризиса 2008 года был раздутый финансовый сектор, то сейчас первопричина — сокращение спроса и капиталовложений в реальном секторе мировой экономики. Введенные в разных странах вынужденные меры по ограничению передвижения людей и блокированию хозяйственной деятельности нанесли серьезный удар по инвестиционной активности во всем мире.

Пока точка невозврата не пройдена, кризис обратим. Самым решающим, на мой взгляд, будет ближайший месяц. Если получится снять ограничения на хозяйственную деятельность и восстановить товарооборот, то удастся избежать худшего сценария. В противном случае, к сегодняшним мерам может добавиться массовое закрытие производственных предприятий. И тогда цепная реакция может привести к совершенно непрогнозируемым последствиям. Уже закрылись Фиат и Фольксваген, и это затронуло тысячи поставщиков.

Если рынку дать сигнал о том, что в ближайшие месяцы все смогут вернуться к деловой активности, то можно рассчитывать на восстановление глобальной экономики. Но пока миром правит паника.

Финансовые власти во многих странах заливают экономику деньгами. Например, ЕЦБ объявил о программе по скупке на €750 млрд ценных бумаг для поддержки рынка. ЦБ РФ также стоит рассмотреть меры по накачке ликвидностью российского рынка. Эти меры замедлят падение производства. Но в целом я бы сравнил этот шаг с борьбой с высокой температурой с помощью аспирина — температуру сбивает, мера нужная, но саму болезнь не лечит. Для того, чтобы поддержать мировую экономику, нужны инвестиции.

Не секрет, что в ситуации неопределенности инвесторы предпочитают «сидеть» на ликвидности, а не вкладывать ее в проекты. Для того чтобы экономика не замерла, пока коммерческий сектор в оцепенении, необходимо активное подключение ресурсов банков развития, опирающихся на высокую капитализацию и поддержку государств-учредителей. В сравнении с общим объемом кредитования частным сектором, у банков развития ресурсы не настолько значительны. Однако условия, на которых они кредитуют проекты и их дипломатический ресурс в вопросах урегулирования международных споров — неоспоримое преимущество, особенно во времена турбулентности. И сама активизация деятельности международных институтов развития даст рынкам сигнал, что пора выходить «из засады».

На цели поддержания экономик стран-участниц группа Всемирного банка предоставит $12 млрд, ЕБРР — €1 млрд, АБР — $3 млрд. Среди заявленных целей, на которые будут использоваться средства — поддержка здравоохранения, производителей медицинского оборудования и медикаментов, коммунальных предприятий. Черноморский банк торговли и развития также принял пакет антикризисных мер для поддержки своих стран-участниц.

Тот факт, что ЦБ РФ не снизил ключевую ставку, считаю правильным шагом. Иначе бы это подорвало валютный рынок. Создание антикризисного фонда тоже правильная мера. Да, 300 млрд рублей, которые ему выделят, сумма небольшая. Но важен сам факт, что такой фонд создается. Рынку нужны не только ограничения и запреты, но и «пряники» в виде дополнительных бюджетных денег и налоговых каникул. Тем более что низкий уровень госдолга это позволяет.

После кризиса 2008 года все регуляторы ввели серьезные меры по укреплению банковской системы, введению более жестких нормативов достаточности капитала (Базель-3). Банковская система стала устойчивее. Но сейчас, может быть стоит, немного ослабить эти требования. Решить этот вопрос нужно и, главное, можно совместно регуляторам всех стран. Скоординировать свои действия они могут, например, в рамках Financial Stability Board.

Каких ошибок в мерах борьбы с прошлыми кризисами надо постараться избежать в этот раз? Извечная проблема бюджетных денег — это длительные процедуры и низкая скорость реакции. Надеюсь, что в этот раз необходимые инструкции не утонут в межведомственных согласованиях.

Сейчас банкам особенно трудно кредитовать бизнесы и предприятия. Когда непонятна экономическая перспектива страны в целом, трудно оценить точное время выхода из кризиса конкретных предприятий. Поэтому очень важно задействовать и расширять механизм госгарантий. По опыту кризиса 2008 года, когда в России было создано много программ по разным отраслям и бюджет выдавал большое количество госгарантий, они неплохо сработали. Но в этот раз акцент надо делать не только на системообразующие предприятия. Поддержка нужна и простому населению. И не только тем, у кого есть справка о перенесенном коронавирусе.

Очень своевременной мерой стало решение президента РФ о предоставлении налоговых и кредитных каникул определенным слоям населения, попавшим в сложную ситуацию, и настоятельная рекомендация работодателям сохранять рабочие места и доход во время вынужденного недельного отпуска.

На мой взгляд, также можно рассмотреть возможность перенять опыт других стран. Например, в Европе обещали немалые денежные выплаты всем, кто был сокращен или уволен с работы из-за приостановки деятельности бизнеса. В России, надо отметить, также было увеличено пособие по безработице до 12 130 рублей.

В России совпало сразу два фактора: необходимость принятия заградительных мер от массового инфицирования и очередное обострение нашего, как любят выражаться некоторые эксперты, нефтяного «проклятья». На какое-то время накопленные резервы позволят смягчить негативную реакцию, которая докатится до нас через падение цен на нефть и спроса на экспортную продукцию. Нет худа без добра. Низкий курс рубля и низкие цены на нефть дают стимул для ухода от нефтяной зависимости, о которой не говорил только ленивый.

Если с пандемией удастся справиться быстро с минимумом человеческих жертв, то этически можно будет сказать и о положительном моменте данной ситуации — о том, что вся избыточная ликвидность уничтожена и все финансовые пузыри лопнули. То есть наступит обнуление дисбалансов, которые угрожали миру. В финансовом секторе это может быть началом нового цикла развития.

Если оптимистичный сценарий не сбудется, то мир увидит массу рисков, связанных с тем, что госзапасы не бесконечны, а на финансовый сектор давит тяжесть необслуживаемых кредитов и соответственно нехватка ликвидности. Будем надеяться, что мировая рецессия не перерастет в мировую депрессию.

Автор — бывший глава Федеральной службы по финансовым рынкам, экс-замминистра финансов

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