Центр по вовлечению в оборот неиспользуемых земель появится в Удмуртии

В Удмуртии откроют центр по вовлечению в оборот неиспользуемых земельных участков. Всего в республике насчитывается более 265 тыс. га заброшенной пашни.

О создании центра сообщил глава республики Александр Бречалов. По его словам, с наименьшими трудозатратами можно вернуть в оборот 115 тыс. га пашни. В 2019 году работы возобновились на 5,5 тыс. га. Предполагается, что в 2020 году объем работ будет аналогичным, пишет ИА «Сусанин».

Создание центра позволит объединить усилия по оформлению земель, финансированию работ и помощи предпринимателям, которые хотят заняться пашней. Наибольшее внимание будет обращено на Каракулинский район. Из 60 тыс. га сельскохозяйственных земель возделываются лишь 35 тыс. га.