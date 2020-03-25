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СК возбудил дело об убийстве малолетнего ребенка в Саратовской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка. Об этом в среду, 25 марта, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«25 марта 2020 года в квартире одного из домов на улице Шоссейной города Балашова Саратовской области обнаружено тело мальчика в возрасте 1 год 5 месяцев с множественными травмами. Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной его смерти явилась тупая травма головы с переломом костей черепа, ушибом головного мозга», — говорится в заявлении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»)

В настоящее время задержан подозреваемый в убийстве — 22-летний местный житель. Сейчас сотрудники СК продолжают проводить следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Кроме того, назначены различные судебные экспертизы.

16 марта в Вологде было возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка, который провалился под лед на реке и утонул

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