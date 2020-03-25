Объединенная российская киносеть закроет кинотеатры в Москве

Объединенная российская киносеть, в которую входят «Формула Кино», «Кино Окко» и «Синема Парк», с 26 марта приостанавливает показы в своих кинозалах. Об этом в среду, 25 марта, сообщает пресс-служба компании.

«В соответствии с указом мэра Москвы № 28-УМ от 25 марта «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» кинотеатры Объединенной сети («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») в Москве ‪с 26 марта временно приостанавливают коммерческие кинопоказы», — цитирует сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Ранее в среду на портале мэра столицы Сергея Собянина был опубликован его указ, в соответствии с которым в Москве с 26 марта временно закрываются ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры в связи с угрозой распространения коронавируса.

21 марта сеть кинотеатров «Каро» временно закрыла часть кинотеатров в Москве и Московской области из-за распространения вируса SARS-CoV-2.

Новый коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, начал распространяться по миру в конце декабря. Очагом инфекции стал китайский многомиллионник Ухань. Практически за три месяца болезнь охватила более 180 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания корнавирусом. Летальных случаев в стране нет, вылечились 29 человек. По данным Worldometers на сегодняшний день, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

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