В Рособрнадзоре создали штаб по предупреждению распространения коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 создан в среду, 25 марта, в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В состав оперативного штаба вошли заместители руководителя службы и руководители управлений Рособрнадзора, возглавил оперативный штаб статс-секретарь — заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Штаб будет отвечать за организацию в сложившейся эпидемиологической ситуации деятельности Рособрнадзора и подведомственных учреждений.

В его ведении будет находиться взаимодействие с Роспотребнадзором, органами власти субъектов РФ и другими федеральными органами исполнительной власти по вопросам организации работы службы в эпидемиологических условиях.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Москве приостанавливается действие льготного проезда на общественном транспорте для людей старше 65 лет, а также студентов вузов и колледжей из-за угрозы распространения коронавируса, передает RT.

По информации Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 434 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 111 тыс.

По последним данным, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.