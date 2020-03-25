По делу о ячейке ИГ в калмыкской колонии задержаны пять человек

По делу о ячейке запрещенной в России организации «Исламское государство», действовавшей в калмыкской колонии, задержаны еще пять человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Все задержанные ранее отбывали наказание в той же колонии. Таким образом, общее число фигурантов дела достигло 27.

Следствие считает, что уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, создал в колонии ячейку террористического общества, в которую вошли более 100 осужденных. После освобождения, в 2015 году, он провозгласил себя амиром (главной) группировки «Кизлярский сектор». В марте того же года он был ликвидирован во время спецоперации Национального антитеррористического комитета в Хасавюрте.