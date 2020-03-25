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В Португалии из-за коронавируса умерли 43 человека

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante
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Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Португалии увеличилось до 43 случаев. Об этом в среду, 25 марта, сообщает телеканал SIC со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны.

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По последним данным, в стране количество зафиксированных случаев заболевания за сутки увеличилось на 633 и составило 2995. Госпитализировано 276 человек, из них 61 находится в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели 22 человека.

Отмечается, что наибольшее число заболевших зафиксировано на севере страны —1517 случаев.

13 марта кабмин Португалии объявил о состоянии повышенной готовности в стране из-за угрозы распространения нового коронавируса (SARS-CoV-2). В этот день португальский премьер Антониу Кошта заявил о закрытии всех школ страны с 16 марта по 9 апреля.

18 марта власти Португалии ввели в стране режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 436 тыс. случаев заболевания, скончались 19,6 тыс. человек, вылечились более 111 тыс. пациентов.

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