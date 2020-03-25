«Аэрофлот» приостановил рейсы в Киргизию и Румынию из-за коронавируса

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостановила полеты в Румынию и Киргизию из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 25 марта, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Временно будут приостановлены полеты «Аэрофлота» в/из Москвы <…> Ош (Киргизия) с 24 марта по 30 апреля 2020 года, Бухарест (Румыния) с 24 марта по 30 апреля 2020 года», — говорится в заявлении.

Кроме того, «Аэрофлот» продлил из-за эпидемии коронавируса период приостановки полетов в Гонконг (до 24 апреля) и Бейрут (до 25 апреля).

20 марта Ростуризм призвал граждан России не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса.

18 марта «Аэрофлот» сообщил о приостановке полетов по 37 направлениям. Авиакомпания предложила пассажирам вернуть билеты, перенести дату вылета или изменить маршрут.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 435 тыс. случаев заболевания, скончались более 19 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.