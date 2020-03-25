В Электростали женщина напала на мужчину с ножом

Женщина напала на мужчину с ножом в подмосковной Электростали. Об этом 25 марта РИАМО рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел ночью 24 марта. Из поселка Елизаветино из квартиры на Южной улице медики скорой помощи госпитализировали 39-летнего мужчину с проникающим колото-резаным ранением. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками ППС установили и задержали нападавшую. Ей оказалась 25-летняя женщина, которая ударила потерпевшего ножом в ходе совместного распития спиртного. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося.

23 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге 74-летняя пенсионерка напала с ножом на своего мужа и дочь. Пожилая женщина на почве ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, ударила своего 70-летнего мужа ножом в голову, после чего нанесла несколько ранений в живот своей 44-летней дочери.