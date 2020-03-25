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Три школьных стоматологических кабинета откроются в Тульской области

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В Тульской области в 2020 году в трех школах появятся стоматологические кабинеты. Вопрос обсудили 24 марта на еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Алексея Дюмина.

Как доложила главе региона министр образования Алевтина Шевелева, два кабинета будет открыто в Киреевском и один в Щекинском районах. Они будут созданы в зданиях школ до конца этого года, пишет газета «Тульские известия».

Кроме того, с 1 сентября в столовых школ Тульской области будет действовать новое меню, которое отличается разнообразием. Для этого губернатор поручил минобразования изучить опыт других регионов, где школьники питаются более разнообразно.

В январе сообщалось, что в Сахалинской области в 2020 году заработают 10 мобильных стоматологических кабинетов. Они отправятся в села островного региона в ближайшие месяцы.

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