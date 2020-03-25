Число пациентов с коронавирусом в Дании возросло до 1715

Число пациентов с коронавирусом в Дании за сутки увеличилось на 138 человек. Таким образом, количество подтвержденных случаев составляет 1715 человек. Об этом сообщили в управлении безопасности пациентов страны 25 марта.

На данный момент в больницах находятся 350 человек. Среди всех заболевших COVID-19 больше мужчин — около 60%. За всё время распространения коронавируса в Дании от инфекции скончались 34 человека.

При этом власти допускают, что реальное число инфицированных может быть выше, так как анализы берутся только у заболевших людей, пишет ТАСС.

14 марта Дания временно закрыла свои границы. Учебные заведения не работают, жителей просят не проводить мероприятия с участием более 10 человек. Ограничительные меры действительны до 13 апреля.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

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