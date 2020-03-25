Прямой эфир
Сюжет:

Число пациентов с коронавирусом в Дании возросло до 1715

0
Фото: Global Look Press/Vojtech Vlk/CTK
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число пациентов с коронавирусом в Дании за сутки увеличилось на 138 человек. Таким образом, количество подтвержденных случаев составляет 1715 человек. Об этом сообщили в управлении безопасности пациентов страны 25 марта.

Расходный дом: турбизнес крупных городов может потерять 25% годовой выручки
При этом спрос на курорты Краснодарского края и Крыма повысился на треть — россияне планируют летние отпуска

На данный момент в больницах находятся 350 человек. Среди всех заболевших COVID-19 больше мужчин — около 60%. За всё время распространения коронавируса в Дании от инфекции скончались 34 человека.

При этом власти допускают, что реальное число инфицированных может быть выше, так как анализы берутся только у заболевших людей, пишет ТАСС.

14 марта Дания временно закрыла свои границы. Учебные заведения не работают, жителей просят не проводить мероприятия с участием более 10 человек. Ограничительные меры действительны до 13 апреля.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хэштегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Итальянские врачи развеяли главный миф о коронавирусе
Немецкие медики назвали средний возраст погибших от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020