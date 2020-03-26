КНАУФ поставляет стройматериалы для инфекционной больницы в «новой Москве»

Немецкая компания КНАУФ начала поставлять свою продукцию для строительства инфекционной больницы на южной окраине в «новой Москве». Об этом в интервью «Известиям» рассказал управляющий группы «КНАУФ Восточная Европа и СНГ» Янис Краулис.

Компания поставляет для монтажа больничных корпусов инновационные влаго-огнестойкие плиты — аквапанели, а также другие компоненты сухого строительства. Начало нынешнего года для компании в России было успешным. Однако воздействие вызванного коронавирусом кризиса — огромный вызов для всех, считает Краулис.

Первым проектом 2020 года стал небольшой завод по выпуску сухих строительных смесей на цементной основе, запущенный в Санкт-Петербурге. Практика показывает, что открытие сравнительно небольших заводов в территориальной близости от рынков сбыта и возможность обеспечивать эти предприятия местным сырьем полностью себя оправдывают.

Также важным направлением работы КНАУФ остается возведение зданий из готовых модулей, произведенных заводским способом. Этот инновационный метод модульного строительства открывает большие возможности для сооружения общественных зданий и в секторе коммерческой недвижимости. Так, в Тверской области сейчас закончено строительство многофункционального центра «Мои документы». Первая модульная гостиница появилась на территории индустриального парка в Ступинском районе Подмосковья.

Нынешний год станет определяющим для принятия решения о строительстве большого завода модульных систем на основе оценки первого в группе КНАУФ экспериментального завода в Красногорске, открывшегося в мае 2019 года.

В целом минувший год был для компании наполненным неординарными событиями. Установка по производству облицовочного картона, открытая после модернизации в Ленинградской области, позволит не только обеспечить продукцией российский рынок, но и увеличить экспортные поставки. Завод по изготовлению сухих строительных смесей открыт в Звенигово (Марий Эл). На базе гипсокартонного листа «КНАУФ-Сапфир» столичные строители применили системы перегородок для реконструированных кинотеатров.

Группа КНАУФ укрепляет и международные позиции. В прошлом году она приобрела активы компании USG (ЮЭСДЖИ) — крупнейшего производителя гипсовых изделий в Северной Америке. На бизнес в России непосредственно повлияет приобретение европейских и азиатских активов компании Armstrong (Армстронг), в том числе и одного из самых современных заводов потолочных систем в Елабуге. Отныне КНАУФ вместе со своими потолочными системами AMF становится мировым лидером в этом сегменте строительной индустрии, сказал Краулис.