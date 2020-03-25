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Подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку задержали в Брянске

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В Брянске задержали 23-летнего мужчину, который ворвался в чужой дом и напал на пенсионерку и ее собаку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Инцидент произошел в Бежицком района. В ночное время в дом 65-летней женщины проник человек в маске. Он ударил ножом собаку, а затем нанес несколько ранений выбежавшей на шум хозяйке дома. Злоумышленник похитил более 50 тыс. рублей и скрылся с места происшествия, пишет NASHBRYANSK.RU.

Раненая женщина вызвала полицию. По ее словам, от нападавшего сильно пахло алкоголем.

По подозрению в преступлении был задержан ранее судимый 23-летний мужчина, проживающий неподалеку от дома потерпевшей. Как выяснилось, деньги он закопал на своем участке, а часть успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Виновному грозит до 12 лет лишения свободы и крупный штраф.

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