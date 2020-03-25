На Украине заявили о задержании экс-главы МИДа по подозрению в убийстве

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель главы МВД страны Антон Геращенко в среду, 25 марта.

«Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения», — отметил Геращенко.

Тело Старицкого с огнестрельным ранением нашли в доме Кожары в ночь на 22 февраля. В момент ЧП в доме находились только экс-министр, его супруга и Старицкий, все были в алкогольном опьянении. Жена бывшего министра утверждает, что была в соседней комнате, когда бизнесмен совершил суицид.

Позже брат Старицкого Юрий Воловик, написал в своем Facebook, ссылаясь на результаты патологоанатомической экспертизы, что предпринимателя убили. По словам родственника, Старицкий «очень любил жизнь и никогда бы не пошел на такой грех».

В итоге нацполиция Украины переквалифицировала уголовное дело о гибели бизнесмена со статьи о самоубийстве на умышленное убийство. По словам замглавы украинского МВД, правоохранители проверили обстоятельства смерти предпринимателя и пришли к выводу, что он не мог стрелять в себя.

Кожара возглавлял МИД Украины с 2012 по 2014 год.

Старицкий ранее возглавлял украинский телеканал «Интер» и департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании. Также он был генеральным директором рекламного холдинга Atlantic Group.