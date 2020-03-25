Несанкционированные свалки расчистят в Моршанске

В Моршанске (Тамбовская область) стартовал месячник по благоустройству, в рамках которого должны расчистить несанкционированные свалки. Соответствующее распоряжение глава города Алексей Банников подписал во вторник, 24 марта.

Санитарная очистка города продлится до 23 апреля. План мероприятий утвержден, назначены ответственные лица. За координацией всех работ будет следить комитет ЖКХ городской администрации, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Руководителям различных учреждений Моршанска рекомендовано также провести расчистку собственных территорий.

В рамках месячника по благоустройству будут убраны несанкционированные свалки, расчищены кюветы и ливневые канализации, выполнена опиловка деревьев. Кроме того, приведут в порядок территорию кладбищ.