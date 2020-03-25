Карантин по бруцеллезу ввели в двух селах Оренбуржья

В Акбулакском районе Оренбургской области карантин по бруцеллезу ввели сразу в двух селах. Согласно распоряжению министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, ограничения действуют с 24 марта.

Карантин введен в селах Тамдысай и Новоуспеновка. Документ запрещает вывозить солому и сено из данных населенных пунктов. Также на их территории нельзя проводить ярмарки, базары и выставки животных, пишет РИА «Оренбуржье».

Срок действия карантина не определен. Он будет снят отдельным распоряжением.

В феврале в Севастополе спустя пять лет отменили карантинные мероприятия, введенные в связи с лейкозом крупного рогатого скота. Их установили в июне 2015 года в селе Новобобровка.