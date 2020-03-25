Первый урожай шампиньонов собрали в грибном комплексе в Электростали

В грибном комплексе «Богородские Овощи» в подмосковной Электростали собрали первый урожай. Получены 15 т белых шампиньонов.

Как пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства, комплекс оснастили новейшим оборудованием, которое позволяет получить до 35 кг шампиньонов с 1 кв. м субстрата.

В проект вложили около 1,6 млрд рублей. На полную мощность он должен выйти до конца 2020 года. Здесь также планируют выращивать коричневые шампиньоны и королевские грибы.

Производственная площадь комплекса — 23 тыс. кв. м. Проектная мощность — не менее 5 тыс. т свежих грибов в год. Как считают в ведомстве, ферма позволить сохранить региону лидирующие позиции по производству грибов в стране.