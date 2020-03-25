Совфед одобрил законы о защите и поощрении капиталовложений

Совет Федерации России на заседании одобрил пакет законов о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в России. Документ инициирован правительством, он размещен на портале обеспечения законодательной деятельности.

В нем содержатся требования к организациям, которые могут заключить СЗПК. Минимальный порог инвестиций для компаний, реализующих проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, составляет не менее 250 млн рублей.

В сфере цифровой экономики, экологии и сельского хозяйства — не менее 500 млн рублей, в сфере обрабатывающего производства — не менее 1,5 млрд рублей, в иных сферах экономики — не менее 5 млрд рублей.

СЗПК нельзя заключить в сфере игорного бизнеса, производства табачных изделий, алкоголя, жидкого топлива, добычи нефти и газа (кроме сжиженного), оптовой и розничной торговли, деятельности поднадзорных Банку России финансовых организаций, за исключением случаев выпуска ценных бумаг для финансирования инвестпроекта, а также еще в ряде сфер.

Также правительство РФ устанавливает порядок заключения СЗПК, порядок проведения конкурса, затрат на уплату процентов по кредитам и займам и пр. Соглашение заключается не позднее 1 января 2030 года.

Соответствующий пакет законов Госдума приняла в третьем, окончательном чтении 19 марта.