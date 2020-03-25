Музей епархии создадут в Хабаровске

В Хабаровске при местной епархии Русской православной церкви создадут новый музей. Сбор экспонатов для будущей экспозиции уже начался.

Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» глава информационного отдела Хабаровской епархии Юлия Шутова, создание музея благословил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Ранее православные реликвии, принесенные прихожанами, передавались в музей имени Гродекова. Также есть небольшая коллекция при семинарии. Теперь будет свой музей, в котором с историей православия в крае сможет ознакомиться любой желающий.

После объявления сбора старинных икон и книг хабаровчане передали в дар восемь старых образов и книг. Одно из самых свежих поступлений — псалтырь, который был напечатан 1,5 века назад.