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Премьер Украины заявил о планах ввести режим ЧС из-за коронавируса

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Фото: TASS/ZUMA
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Власти Украины рассматривают возможность ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 25 марта, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Кабинет министров рассмотрит вопрос введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране и приведения в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты», ― цитирует его «Интерфакс».

Также Шмыгаль добавил, что режим ЧС и все карантинные мероприятия будет введены сроком на 30 дней.

23 марта сообщалось, что в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за угрозы распространения коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. Днем ранее был объявлен режим ЧС в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской и ряде других областей.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 434 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 111 тыс.

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