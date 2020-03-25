ВХЛ досрочно завершила сезон-2019/20 из-за коронавируса

Федерация хоккея России (ФХР) поддержала решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о досрочном завершении сезона и рекомендовала Высшей хоккейной лиге, которой переданы права на проведение Всероссийского соревнования «ВХЛ – Кубок Шелкового пути», досрочно завершить сезон. Об этом говорится в сообщении на сайте ФХР в среду, 25 марта.

«Решение о распределении мест в сезоне-2019/20 будет принято ВХЛ в ближайшее время в соответствии с установленным порядком», — сказано в сообщении.

«В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее», — отметил президент лиги Владислав Третьяк. 21 марта он выразил надежду на завершение турниров КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

Ранее в среду континентальная хоккейная лига решила досрочно завершить сезон из-за распространения коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе стало известно об отмене чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Швейцарии. Президент IIHF Рене Фазель отметил, что коронавирус ― глобальная проблема, которая требует больших усилий со стороны госорганов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 425 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

Число заразившихся коронавирусом в России по состоянию на 25 марта достигло 658, 29 пациентов выздоровели. Погибших нет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.