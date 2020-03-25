Прямой эфир
Сюжет:

ВХЛ досрочно завершила сезон-2019/20 из-за коронавируса

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федерация хоккея России (ФХР) поддержала решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о досрочном завершении сезона и рекомендовала Высшей хоккейной лиге, которой переданы права на проведение Всероссийского соревнования «ВХЛ – Кубок Шелкового пути», досрочно завершить сезон. Об этом говорится в сообщении на сайте ФХР в среду, 25 марта.

«Решение о распределении мест в сезоне-2019/20 будет принято ВХЛ в ближайшее время в соответствии с установленным порядком», — сказано в сообщении.

Швейцарский час: хоккейный чемпионат мира - 2020 решили отменить
IIHF предстоит уточнить страны, в которых первенство пройдет в ближайшие годы

«В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее», — отметил президент лиги Владислав Третьяк. 21 марта он выразил надежду на завершение турниров КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

Ранее в среду континентальная хоккейная лига решила досрочно завершить сезон из-за распространения коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе стало известно об отмене чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Швейцарии. Президент IIHF Рене Фазель отметил, что коронавирус ― глобальная проблема, которая требует больших усилий со стороны госорганов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 425 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

Число заразившихся коронавирусом в России по состоянию на 25 марта достигло 658, 29 пациентов выздоровели. Погибших нет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЧМ-2023 по хоккею в России не будут отменять из-за коронавируса
Третьяк выразил надежду на завершение чемпионатов КХЛ, ВХЛ и МХЛ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020