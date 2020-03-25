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Список из почти 150 видов растений для озеленения разработан в Томске

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В этом году власти Томска потратят на озеленение городских территорий 157 млн рублей. Ученые Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета (ТГУ) подготовили список из 146 видов растений.

«Предложенный учеными ТГУ список разработан с учетом климатических характеристик региона, ландшафтных особенностей Томска, с учетом плотности застройки и транспортной инфраструктуры», — цитирует пресс-служба мэрии главу города Ивана Кляйна.

В перечне деревьев и кустарников значатся различные разновидности барбариса, березы, боярышника, ивы, ели, дуба, клена, бузины, жимолости, вяза, тополя, туи, рябины, сирени, черемухи. А также кизильник, курильский чай, таволга, роза, груша и многие другие виды зеленых насаждений, отмечает РИА «Томск».

Власти Томска намерены продолжать практику трехуровнего озеленения, это улучшит качество воздуха и сделает город вечнозеленым, рассказал ранее мэр Иван Кляйн. В качестве удачного примера он привел проспект Ленина. По его словам, в городе обязательно должны быть хвойные деревья.

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