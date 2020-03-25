Толстой заявил о переносе заседания по культуре с участием Путина

В Санкт-Петербурге перенесли на другую дату заседание Совета по культуре и искусству, которое должно было пройти в среду при участии президента России Владимира Путина. Об этом заявил «РИА Новости» 25 марта советник российского лидера по вопросам культуры Владимир Толстой.

«Сегодня оно не состоится. Я не уполномочен говорить о причинах переноса», — сказал Толстой.

На какую дату перенесли мероприятие, пока неизвестно. Дополнительная информация появится позже.

Ранее 10 марта в Кремле сообщили, что даты рабочих поездок в графике Путина из-за коронавируса не менялись. Однако 14 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время российский лидер не планирует рабочих поездок за рубеж.

11 марта в Москве из-за распространения коронавируса перенесли конференцию по международной безопасности. В начале марта по той же причине на неопределенный срок перенесли Красноярский экономический форум (КЭФ) «Проекты развития — энергия роста», Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ).

В Госдуме отменили ряд международных парламентских мероприятий.

Эпидемия заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По данным на 25 марта, в России число заразившихся достигло 658 человек.

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