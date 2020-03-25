Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе правительственного часа в Совете Федерации призвал отрегулировать законы о СМИ из-за активистов, которые пытаются проникнуть на военные объекты, прикрываясь законодательством.

По словам Шойгу, прозападные оппозиционеры, подхватывая такие обвинения Запада против Москвы, как вмешательство в американские выборы, хакерские атаки или сокрытие боевых потерь, предпринимают попытки проникнуть на российские военные объекты.

«Прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями. Лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки, в семьи наших погибших ребят. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в интернет. Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада», — приводит его слова «РИА Новости».

В связи с этим Шойгу призвал отрегулировать российское законодательство о СМИ. Он добавил, что активисты проходят регулярное обучение за рубежом.

Обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США впервые прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.

28 октября 2019 года на сайты и серверы некоторых органов государственной власти, судов, частных компаний и СМИ Грузии была совершена масштабная кибератака.

В феврале 2020 года в МИД Грузии заявили, что результаты расследования указали на причастность к взломам ГУ Генштаба ВС России. К обвинениям присоединились США, Великобритания, Канада и другие страны.

В свою очередь российский МИД назвал обвинения во взломе грузинских интернет-ресурсов бездоказательным и политически мотивированным вбросом. В ведомстве подчеркнули, что свидетельств причастности официальных российских структур к кибератакам грузинских серверов быть не может.

Ранее в среду Шойгу сообщил о 25 тыс. кибератак на объекты Министерства обороны, совершенных из-за рубежа за последние три года.