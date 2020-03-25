Умер сценарист и писатель Илья Рубинштейн

Писатель, сценарист и режиссер Илья Рубинштейн умер в Москве 24 марта в возрасте 58 лет. Об этом 25 марта ТАСС сообщила его мать.

Илья Рубинштейн родился в столице в 1962 году, в 1990-х годах получил сценарное и актерское образование. Был сценаристом фильма Владимира Машкова «Папа» 2004 года. Лента удостоилась приза зрительских симпатий ММКФ, а также получила номинацию на премии «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм», пишет RNS.

Рубинштейн также выступал сценаристом и режиссером фильма «Май», который был снят в соавторстве с Маратом Рафиковым. Картина была удостоена приза жюри Всероссийского конкурса киносценариев, отмечает «Газета.ру».