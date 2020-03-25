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Умер барабанщик R.E.M. Билл Рифлин

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Фото: Getty Images/Jordi Vidal/Contributor
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Скончался барабанщик групп R.E.M. и King Crimson Билл Рифлин. Об этом в среду, 25 марта, сообщил бывший бас-гитарист группы Nirvana Крист Новоселич на своей странице в Twitter.

«Очень жаль, умер Билл Рифлин. Хороший человек и прекрасный музыкант», — написал музыкант.

По данным Variety, в последние годы 59-летний Рифлин боролся с онкологическим заболеванием.

Рифлин родился 29 сентября 1960 года в Сиэтле. С 2003 года он постоянно работал в составе группы R.E.M., заменив ушедшего из нее барабанщика Билла Берри, вплоть до распада группы в 2011 году. В 2013–2019 годах играл в составе King Crimson. Как уточняет «Газета.ру», Рифлин также играл в индастриал-группе Minestry и других коллективах.

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